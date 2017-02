Os prêmios da MAPFRE Brasil somaram R$ 17,4 bilhões (4,6 bilhões de euros), os negócios de Global Risks, Rural e Previdência registraram crescimento de 29%, 13% e 12%, respectivamente, e foram os destaques do Grupo. Já o lucro líquido foi de R$ 546,6 milhões, com redução de 3,4%, afetado principalmente pela elevação da carga tributária sobre resultados. “Mais uma vez a operação do Brasil, mesmo diante de um cenário econômico adverso, apresentou bons resultados. Nosso país contribuiu com 20% dos prêmios e 18,5% dos resultados de nosso Grupo”, comentou Wilson Toneto, CEO da MAPFRE no País.

VENDAS

A Usaflex, há 18 anos pioneira e líder na fabricação de calçados femininos, atingiu durante a Couromoda, um dos principais eventos do setor calçadista, cerca de 9 milhões de reais em vendas, número que indica um aumento de 14% em relação a feira realizada em 2016.

ADESIVOS

Única fabricante brasileira de colas e adesivos industriais com capital 100% nacional, a Adecol anuncia um plano de ações e investimentos para o mercado moveleiro. Em 2015, a empresa faturou R$ 40 milhões em vendas; em 2016 conseguiu aumentar esse faturamento para R$ 55 milhões e a expectativa para 2017 é um crescimento de 20%. Uma das principais ações é o investimento maciço na linha de hotmelt dobrando sua capacidade produtiva. “Acreditamos no potencial do mercado moveleiro do Brasil, tanto para consumo interno como para exportação. Nosso papel é dar aos nossos clientes os melhores e mais modernos produtos para que possam produzir com menos custo e mais qualidade”, explica Ana Júlia Kiss, diretora industrial da Adecol.

GERENTE

David de Brito é o novo gerente geral do Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort. O executivo, que trabalhou na Rede entre 2001 e 2016, retorna atuando também como gerente regional para as unidades do interior do Paraná.

* Quatro obras da Editora Positivo foram selecionadas para o catálogo da FNLIJ para a Feira de Bolonha 2017, evento que será realizado na Itália de 3 a 6 de abril. A feira, que ocorre há 54 anos, é uma das mais importantes no segmento infantojuvenil. As obras foram avaliadas por críticos e especialistas literários de todo o país.

* A arquiteta curitibana Priscilla Müller inaugura, na edição 2017 da Mostra Artefacto Curitiba, o projeto A Bahia de Joyce Pascowitch — uma referência a jornalista Joyce Pascowitch. A inauguração está marcada para terça-feira (14/02), às 19h.

* A ROLO, considerada uma das melhores festas de Florianópolis, chega a Curitiba nesta sexta-feira (10). Após passar por mais de dez estados no país, o evento marca presença na Shed Western Bar, a balada premium da capital paranaense.