Falha técnica interrompe circulação em linhas de trens da CPTM em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Uma falha de energia prejudicou a circulação de trens em três linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nesta quarta-feira (8). A circulação chegou a ser interrompida em trechos das linhas 10-turquesa, 11-coral e 12-safira. O problema começou por volta das 16h40, na estação Brás, que interliga as três linhas. Na linha 11-coral, a circulação ficou interrompida por cerca de dez minutos, entre as estações Luz e Guaianazes. Já nas linhas 10-turqusa e 12-safira, a paralisação durou em torno de uma hora, entre Brás e Tamanduateí e entre Brás e Tatuapé, respectivamente. Durante a interrupção, foram acionados ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para atender os passageiros. Por volta das 18h20, os trens já circulavam por toda a extensão das três linhas, embora tivessem velocidade reduzida e maior tempo de parada. As plataformas também estavam lotadas em algumas estações. A CPTM está orientando os passageiros a darem preferência à linha 3-vermelha do metrô. Na terça-feira (7), um descarrilamento também interrompeu a circulação de trens entre as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera da linha 3-vermelha do metrô. O trecho ficou parado das 15h até o fechamento do metrô, retomando os trabalhos no trecho apenas na manhã desta quarta.