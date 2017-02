Vasco admite desconhecer adversário da estreia na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (9), às 21h, contra o Santos-AP, na Arena das Dunas, em Natal. O time cruzmaltino vê na competição uma ótima chance de voltar a ganhar um torneio de envergadura nacional e presentear a torcida, que sofreu com dois rebaixamentos recentes, em 2013 e 2015. O primeiro adversário no novo formato da competição é o desconhecido Santos do Amapá. “A última partida deles foi no ano passado, é difícil buscar informações para mostrar aos jogadores”, afirma o treinador Cristóvão Borges. A partir de agora, a primeira fase será decidida em um só jogo. Se o visitante empatar ou vencer, avança. Em caso de derrota, por qualquer placar, está eliminado -o que aumenta a importância do primeiro jogo para os times grandes. A principal baixa para Cristóvão será a ausência do zagueiro Rodrigo, que sente dores na coxa direita desde o duelo contra o Resende no domingo (5). A novidade é o atacante Kelvin, recém-contratado, que será relacionado pela primeira vez. E a aposta do Vasco, como sempre, é no atacante Nenê, que manteve o bom nível dos anos anteriores nesse início de temporada. Já são três gols e quatro assistências em 2017. Enquanto isso, o time amapaense diz estar “90% pronto” para o duelo, de acordo com o treinador Minga. Será a estreia do Santos-AP no ano. SANTOS-AP Axel; Dedé, Wellington, Roberto Batata e Darlan; Jari, Lessandro, Balão Marabá e Bruno Maranhão; Luciano Mota e Bruno Lopes. T:. Minga VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rafael Marques e Alan Cardoso; Bruno Gallo, Guilherme Costa, Evander, Nenê e Escudero; Thalles. T:. Cristóvão Borges Estádio: Arena das Dunas, em Natal Horário: 21h Juiz: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)