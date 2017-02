Madonna posta primeira foto com as filhas gêmeas que adotou no Maláui

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 58, postou na tarde desta quarta (8) a primeira foto de suas filhas gêmeas de quatro anos, recém-adotadas no Maláui. O nome das crianças não foi revelado. Nesta terça (7), a Suprema Corte do Maláui havia autorizado a cantora a adotar as meninas. Na legenda, ela se disse extremamente feliz por as gêmeas agora fazerem parte de sua família. Madonna também agradeceu a todos no país africano que a ajudaram a conseguir finalizar o processo de adoção. A cantora já havia adotado duas crianças no Maláui em 2006 e 2009: o menino David Banda e depois, a garotinha Mercy James, ambos atualmente com 11 anos. No post, Madonna também pediu que a mídia respeitasse o momento de privacidade da família "nesse momento de transição", já que as crianças irão se mudar com ela para os Estados Unidos. "Obrigada também a meus amigos, família e meu enorme time por todo o suporte e amor", escreveu a rainha do pop. Madonna também é mãe de Lourdes Maria, 20, e Rocco, 16.