Corinthians quita salários e férias atrasados do elenco

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians realizou nesta quarta-feira (8) o pagamento de salários do mês de janeiro, além de férias dos jogadores que estavam pendentes desde dezembro. A informação foi confirmada pela reportagem com o clube, que faz sua estreia na noite desta quarta pela Copa do Brasil, contra a Caldense-MG. Ao todo, a folha salarial do departamento de futebol é de aproximadamente R$ 10 milhões. Essa é a segunda vez na gestão Roberto de Andrade em que o problema ocorre. A ocasião anterior foi entre outubro e novembro. A reportagem tentou contato com o diretor financeiro Emerson Piovesan para tratar do tema, mas as ligações e mensagens não foram retornadas.