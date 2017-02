Policiais entram em confronto em ato contra reforma da Previdência

RANIER BRAGON E DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Policiais civis que protestavam nesta quarta-feira (8) contra a reforma da Previdência tentaram invadir o Salão Verde da Câmara dos Deputados e entraram em confronto com policiais legislativos. Segundo a Câmara, um dos manifestantes chegou a sacar uma arma no auge da confusão. A Polícia Legislativa lançou gás de pimenta contra os que tentavam invadir o Salão Verde (principal porta de acesso ao plenário da Câmara), espalhando uma névoa por todo o corredor que liga a ala das comissões ao Salão Verde. O gás de pimenta chegou a ser sentido no plenário. Policiais, manifestantes, funcionários e jornalistas sofreram igualmente os efeitos do gás. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que comandava a sessão, afirmou que parte dos manifestantes se excedeu e que não será com violência que a reforma da Previdência será barrada. "Se acharmos que esse é o caminho para não votar a reforma da Previdência então vamos para a ditadura", afirmou. Nesta quinta (9) a Câmara deve instalar a comissão especial que irá analisar o tema. O governo de Michel Temer pretende aprovar as medidas ainda no primeiro semestre.