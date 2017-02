MINI Seven tem tradição e inovação fora do convencional

A série especial tem preço sugerido de R$ 149.950. (foto: Divulgação)

A MINI anuncia a chegada da versão Seven ao Brasil ainda em fevereiro. O modelo baseado no Cooper S 3 portas traz detalhes estéticos exclusivos e pintura especial azul Yours Lapisluxury pelo preço sugerido de R$ 149.950.

Segundo a MINI, a tonalidade foi desenvolvida com “partículas do pigmento refinado e derivado da rocha semipreciosa lápis lazúli”. A pintura foi elaborada por meio de processos de produção tecnologicamente sofisticados pelos quais a tinta e as camadas de proteção são aplicadas à superfície da carroceria. O modelo também está disponível nas cores branco Pepper, preto Midnight e verde British Racing.

O MINI Seven é equipado com rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho e pintura bicolor exclusivos da versão, além de retrovisores pintados na cor cinza e logotipo com o número 7 sobre os repetidores de seta dos para-lamas dianteiros.

Por dentro, o compacto traz apliques black piano (plástico preto brilhante) e em couro marrom no painel e nas laterais das portas. Entre os equipamentos de série estão os faróis de LED com acendimento automático, direção elétrica, sensor de chuva e o MINI Driving Mode, que altera os parâmetros do acelerador, câmbio e a rigidez dos amortecedores de acordo com o modo escolhido (econômico, normal e esportivo).

A motorização é a mesma do Cooper S convencional: 2.0 turbo a gasolina de 192 cv de potência e câmbio automático de seis marchas com trocas sequenciais nas borboletas atrás do volante.