Tráfego de dados deve crescer sete vezes

O alto crescimento do número de smartphones, assim como, usuários móveis, tráfego de vídeo, a velocidade da rede 4G e a Internet das Coisas (IoT) devem elevar o volume do tráfego de dados móveis em sete vezes nos próximos cinco anos. Segundo o estudo, até 2021, a população global terá mais telefones celulares (5,5 bilhões) do que contas bancárias (5,4 bilhões), água canalizada (5,3 bilhões) e telefones fixos (2,9 bilhões). Esta é a conclusão da última edição do Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, que apresenta as projeções de crescimento mundial do tráfego móvel.



Com tantos equipamentos e dados circulando, o consumidor deverá ficar ainda mais atento a questões voltadas para a segurança. No ano passado, mais de 42 milhões de pessoas foram alvo de ataques cibernéticos. Especialistas afirmam que a melhor forma de evitar esses tipos de ataques é adotar uma postura pró-ativa, ou seja, navegar de forma segura. E isso, se aprende de pequenos. Os pais precisam ficar atentos a navegação dos pequenos que, assim como nas ruas, devem tomar cuidado e evitar falar com estranhos.



O estudo revela que o tráfego de dados móveis vai representar 20% do tráfego IP total — em relação a apenas 8% do tráfego IP total em 2016. Para que esse movimento aconteça, a estimativa é de que o número de dispositivos móveis conctados chegue a casa dos 12 bilhões, ou seja, quase 1,5 dispositivo móvel por pessoa.



A tecnologia 4G deve suportar 58% do total de conexões móveis até 2021 — acima do nível de 26% em 2016, e será responsável por 79% do tráfego total de dados móveis. O número total de smartphones (incluindo phablets) será mais de 50% dos dispositivos e conexões globais (6,2 bilhões) — acima de 3,6 bilhões em 2016.



No Brasil, o tráfego de dados móveis terá um crescimento duas vezes mais rápido que o tráfego IP entre 2016 e 2021; e 77% das conexões móveis no País serão conexões “inteligentes” até 2021, em relação a 52% em 2016.

GUIA DE SEGURANÇA NA INTERNET PARA PAIS E FILHOS

- Limite acessos e filtre conteúdos

- Já existem funcionalidades, em tablets e smartphones, que ajudam a criar perfis com acesso limitado a uma série de conteúdos.

- Assim, os aparelhos podem ficar nas mãos das crianças sem o risco de elas acessarem qualquer tipo de conteúdo adulto. E cada fabricante possui o seu filtro, valendo a pena se informar sobre como funciona essa opção no seu sistema operacional.

- Além disso, lojas de aplicativos também possuem esse filtro de segurança, para que as crianças apenas encontrem e façam o download de aplicativos e outros produtos somente adequados para a idade delas.

- Oriente-as a não compartilharem suas informações com desconhecidos. A regra é, basicamente, a mesma que os pais costumam dar aos filhos ao ar livre não fale com estranhos.

- Na internet, eduque as crianças para que não compartilhem seus dados pessoais com desconhecidos, e tampouco aceitem solicitações de amizade, nas redes sociais, de pessoas que não façam parte do seu círculo de amigos. Sem falar no sigilo de qualquer tipo de senha on-line.

- Outro ponto importante, a esse respeito, é o cuidado a ser tomado com o download de aplicativos e softwares. Procure sempre fazê-los em lojas oficiais e de fontes conhecidas, evitando, assim, downloads suspeitos.

- Limite o acesso a conteúdos no YouTube. Na própria página de configurações do YouTube você pode encontrar o modo Youtube Safety Mode, que também ajuda a limitar os resultados de busca das crianças, retornando apenas opções que foram previamente aprovadas pela equipe da popular rede social de vídeos.

- Cuidados extras com malwares e adwares. Além das informações pessoais e do conteúdo limitado, os pais também devem se preocupar com os hábitos de navegação virtual dos filhos. Por isso, é importante trabalhar a conscientização dos pequenos, para que eles saibam por onde trafegar, virtualmente, sem comprometer a sua segurança e o sigilo de suas informações pessoais salvas nos seus dispositivos.

- Mostre que a vida real também é divertida e segura. Por mais seguro que pareça, manter nossos filhos sob constante vigilância no conforto do nosso lar, é importante que os pais apresentem o universo externo.

- Realizar atividades fora de casa combate a depressão, melhora as relações sociais e a autoestima, reduz ansiedade e estresse, estimula aprendizagem e faz bem para a memória.