Robô começa a ser testado para fazer entregas

Um robô de seis rodas produzido pela empresa Starship Technologies começa a ser testado neste mês em Londres. Se der certo, poderá ameaçar o emprego de muitos carteiros e entregadores. Dotado de câmeras e sensores, além de um corpo capaz de armazenar até dois sacos de compras ou uma mochila, o robô vai caminhar, na fase final, de forma autônoma enquanto é monitorado por operadores humanos em um centro de controle. Nos testes, será pilotado remotamente.



Os robôs, apresentados em fevereiro no Mobile World Congress de Barcelona, vão detectar pedestres no caminho e saberão desviar deles.Quando chegarem no local da entrega, serão recebidos pelo cliente, que conseguirá desbloquear o pacote com um PIN enviado pela distribuidora para o celular.



Neste primeiro momento, os robozinhos são meio lentos e limitados: têm velocidade máxima de 6,4 km/h e operam sob um raio de ação de até 4,8 quilômetros, segundo o site "Quartz". Mas empresas como Amazon, Google e Wal-Mart já estudam usar drones em entregas — ainda que o governo americano esteja cauteloso com as implicações disso.

Sossego à noite

O uso de eletrônicos horas antes de dormir e as notificações noturnas podem atrapalhar o sono. Quem usa Android pode desligar as notificações e usar aplicativos para gerenciar a luminosidade da tela. Que tal colocar seu celular no modo "não perturbe" e dar uma chance à qualidade de vida? O modo de desligar as interrupções varia de acordo com a versão do Android. Para descobrir qual a versão de seu smartphone, abra as configurações de seu dispositivo e selecione "Sobre o smartphone" ou "Sobre o tablet". O número aparece em "Versão do Android". Se esse é o seu caso, selecione as configurações de seu smartphone, depois em "Sons e notificações" e toque em "Não perturbe". Depois, escolha "Somente alarmes". No menu, surgirá opções para que a nova configuração dure por um período específico.

BIBLIOTECA DE APPS

Músicas

Quem gosta de ouvir música encontra uma infinidade de aplicativos para turbinar o celular e poder levar as sua playlist para qualquer lugar. O Deezer pode ser baixado nas loja da Apple e da Google Play. O app tem um plano de degustação, no qual o usuário pode ouvir qualquer música gratuitamente por 20 dias. O app oferece ainda a possibilidade de que outras pessoas ouçam a sua playlist através de seguidores. Do mesmo modo, é possível seguir aqueles que tem gosto musical parecido como seu.

FOFURICES NA REDE

Sid, de A Era do Gelo, no Waze

O simpático bicho-preguiça Sid, um dos protagonistas da animação A Era do Gelo, vai ser o seu novo co-piloto: o aplicativo Waze fechou uma parceria com a Fox Film do Brasil para que a voz de Tadeu Mello, dublador do personagem, esteja disponível para guiar o motorista em seus trajetos.