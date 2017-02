Documentário mostra músicos cubanos

O bloqueio comercial imposto a Cuba pelos Estados Unidos em 1962, acusado de provocar um prejuízo de mais de US$ 90 bilhões ao país de Raul Castro, segundo relatório das Organização das Nações Unidas de 2005, não passa perto de Daymé Arocena. Ela canta quando fala e seus olhos brilham, quando caminha retribuindo gentilezas pelo bairro ou quando apenas sorri ao ver a mãe cozinhar. São todas partes de uma mulher que fica inteira mesmo no palco, livre e majestosa, juntando a dor e a frustração da última geração embargada de Cuba para criar uma experiência fenomenal.



Daymé é um soldado de um batalhão invisível e sem fardas. Os jovens músicos cubanos de jazz não aparecem ao mundo porque não tocam para aparecer. Sabem que jamais vão enriquecer ou se tornar estrelas e que o melhor dos palcos pode ser a laje em que se juntam nas chamadas descargas, despejando quantidades de energia absurdas no ar. O mesmo sistema cubano acusado de aniquilar o sonho do indivíduo é o que os faz serem músicos em estado puro. Sem mercado que pressione suas carreiras ou manipule suas criações, eles costumam resumir suas vidas em uma frase: "Em Cuba, não se faz negócio, se faz música".



O primeiro registro que documenta a mais nova safra de músicos de jazz cubanos, criadores da linguagem mais livre do mundo num país em que essa palavra custa de três a quatro salários mínimos, é um filme de nome Cuba Jazz. Um documentário de depoimentos de músicos e produtores entrecortados por cenas urbanas e apresentações pelo pequeno circuito de Havana. A direção de Max Alvim e Mauro di Deus, com roteiro e entrevistas com quase 50 pessoas.