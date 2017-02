Custo da segurança em casa vai de R$ 169 a R$ 100 mil em Curitiba

O medo da criminalidade faz muitos pensarem na segurança da casa. Mas quanto custa instalar equipamentos de segurança em uma residência? A resposta é, depende. Tudo é uma questão de saber que tipo de equipamento e serviço se deseja. Com isso, os valores são diversificados. Se os recursos forem poucos, na internet é possível comprar um kit porteiro eletrônico por R$ 169. Mas há quem invista alto neste quesito, chegando à cifra de até R$ 100 mil.

“Um sistema básico deve contar com um sistema de barreira, como sensores e cerca elétrica, para inibir a ação de bandidos”, diz o executivo de contas da Orsegrups, Rogério Pinheiro de Oliveira, que adianta que não adianta apenas um sistema interno. “Tem pessoas que colocam apenas dentro de casa e quando percebem que tem ladrão ele já está dentro de casa”, diz.

Se a opção for pela contratação de uma empresa especializada — que é o recomendado — o valor necessário para a instalação de um sistema de segurança básico vai de R$ 1.500 a R$ 5 mil. Depois de instalado os equipamentos — cercas elétricas, alarmes, câmneras — o monitoramento pela empresa vai custar entre R$ 100 a R$ 120.

Mas, repetindo, o valor vai depender do tipo de serviço contratado. Um serviço completo pode incluir até mesmo monitoramento dos veículos.

Uma cerca elétrica, muito comum para residências, pode custar de R$ 650 — quando é instalado apenas na parte da frente do terreno — ou chegar a R$ 3,3 mil se for para cercar todo o terreno — padrão de 14 metros por 60 metros. Para instalar uma cerca elétrica existem exigências legais, como instalá-las sobre muros ou cercas acima de dois metros de altura.

Um portão eletrônico, também muito importante para quem tem casa, pode custar entre de R$ 300 a R$ 900, conforme o tamanho e modelo. Mas, se ainda assim os valores forem impediditivos, o metro do arame farpado sai por R$ 0,40 o metro no e-commerce.

Valores médios de equipamentos básicos. Pode variar conforme a empresa ou loja de equipamentos

Quanto custa?