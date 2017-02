Rua da Paz: isolamento facilita a desova de corpos (foto: Franklin de Freitas)

A morte de um homem na manhã de terça-feira chamou a atenção. Baleado, ele não resistiu, e morreu no local conhecido como Rua da Paz, na ocupação Terra Santa, no Tatuquara. Nas redes sociais, o crime deu o que falar por caussa da infeliz contradição. E a rua tem histórico de violência. Apenas contando os últimos três meses foram três homicídios no local.

Mas a Rua da Paz na região é famosa por esse tipo de caso há muito tempo. Desde o fim da década de 1990, assassinatos são registrados no local — uma área de rua de saibro e com poucas moradias. Por isso também é conhecido como local de desova de corpos na região. Em um úinco ano já nos neste século, foram 14 homicídios na Rua da Paz.

A rua fica fica no Tatuquara, uma das regionais da Capital com mais ocorrências de homicídios. Até o terceiro trimestre de 2016, segundo o relatório de homicídios da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, foram 24 assassinatos na regional, que estava atrás apenas da Cidade Industrial, que contava com 56 ocorrências até o fim do terceiro trimeste de 2016.

