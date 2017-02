Ibovespa sobe quase 1%, e dólar oscila levemente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou em alta nesta quarta (8). O Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, subiu 0,99%, para 64.835 pontos. O volume financeiro foi de R$ 5,6 bilhões -abaixo da média diária do ano. Os melhores resultados do dia foram os papéis Ecorodovias ON (+4,62) e Localiza ON (+4,00). Na ponta oposta, a ação ordinária da Embraer terminou o dia em queda de 3%. Os principais mercados internacionais oscilaram levemente. O melhor resultado foi do pregão Hang Seng, em Hong King, com 0,66% de alta. Já a Bolsa de Buenos Aires fechou o dia com queda de -0,34%. O dólar comercial teve uma leva alta de 0,08% nesta quarta (8), valendo R$ 3,1197 ao fim do pregão.