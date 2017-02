Faltam dez dias para o fim do horário de verão

Horário é adotado para evitar a sobrecarga no sistema (foto: Franklin de Freitas)

O Horário Brasileiro de Verão 2016/2017 termina no próximo dia 19 de fevereiro. Iniciado no dia 16 de outubro de 2016 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, neste dia os relógios devem ser atrasados em uma hora, a partir da meia-noite, voltando para 23 horas.

Com base em edições anteriores, a estimativa da Copel é que o Horário de Verão contribua para reduzir em 4,5% os níveis máximos de demanda por energia elétrica entre as 18 e as 21 horas. Isso corresponde a evitar, ao longo de quatro meses, a demanda por 200 megawattts de potência no sistema elétrico estadual neste horário, o que equivale à demanda máxima de uma cidade como Maringá.

A diluição do pico de consumo no fim da tarde previne sobrecargas no sistema elétrico, o que evita o acionamento emergencial de usinas térmicas e também resguarda os estoques de água nos reservatórios das hidrelétricas.

O Horário de Verão é regulado atualmente pelo Decreto 6.558, de 8 de setembro de 2008, que diz, em seu Art. 1º, que será adotado “a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente”.