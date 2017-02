Férias e 13º de prefeitos e vereadores custam R$ 41,3 milhões

Amaral, do TCE: nova despesa vai agravar crise (foto: Franklin de Freitas)

A decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar o pagamento de décimo-terceiro salário e abono de férias para os prefeitos e vereadores vai ter um impacto de R$ 41,3 milhões ao ano nos cofres dos 399 municípios paranaenses. Ao final de um mandato de quatro anos, o gasto com esses benefícios atingirá R$ 165,3 milhões. O cálculo é do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), que até agora vinha mantendo o entendimento de que o pagamento desses benefícios aos chefes dos executivos e parlamentares municipais era inconstitucional.

Em 2013, o TCE chegou inclusive a vetar uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba para impedir que a Casa pagasse esse tipo de benefício aos vereadores da Capital. No último dia 1º, porém, o STF julgou um um recurso da prefeitura de Alecrim (RS), contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/PR), que havia considerado inconstitucional uma lei aprovada pelos vereadores locais em 2008, que previa o pagamento de verba de representação, terço de férias e décimo-terceiro a ocupantes de cargos do Executivo da cidade.

No entendimento do TJ-RS, agora modificado pelo Supremo, a lei municipal feria o Artigo 39 da Constituição, que veda o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio ou outra parcela remuneratória aos subsídios dos detentores de mandatos eletivos. A prefeitura recorreu, e o STF acabou acolhendo voto do ministro Luís Roberto Barroso, que considerou que o pagamento desses benefícios a prefeito e vice não é incompatível com a Constituição.

Como a decisão do STF forma jurisprudência e tem repercussão geral, ela abre caminho para que outros municípios passem a pagar esses benefícios. E como se tratam de agentes políticos, que obtêm os mandatos por meio de eleições, a medida também poderá ser estendida aos vereadores. Com o entendimento, o Supremo passou a considerar que aqueles benefícios são direito de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos.

Reversão - A decisão contraria entendimento que vinha sendo adotado pelo TCE paranaense, com base em uma instrução de 2012 que proíbe o pagamento desses benefícios, com exceção dos vereadores que ocupam cargo efetivo na administração pública e optaram pela remuneração desse cargo. A interpretação até agora adotada pelo tribunal era de que, classificado como agente político, o vereador não teria direito aos benefícios, garantidos pela Constituição aos trabalhadores rurais e urbanos.

Com base nesse entendimento, em 2012 o TCE emitiu liminar suspendendo a aplicação de lei aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba que previa o pagamento de 13º aos vereadores da Capital. A Câmara recorreu à Justiça para tentar derrubar a decisão do TCE, mas o juiz Guilherme de Paula Rezende rejeitou o pedido. A estimativa do TCE, na época, era de que o pagamento, se autorizado, teria um custo de R$ 625 mil aos cofres municipais de Curitiba.

No limite - Desde então, o tribunal aguardava o julgamento do STF e a partir de agora, seguirá o novo entendimento, que tem repercussão geral – de aplicação obrigatória. “Avaliamos que a imposição de mais essa despesa agravará a séria crise que os municípios paranaenses enfrentam, com a queda de receita própria e também dos repasses estaduais e federais”, afirma o presidente, Durval Amaral.

A decisão vem em um momento em que a maioria dos municípios paranaenses já passa por dificuldades financeiras. Levantamento feito pelo TCE, com dados consolidados em novembro passado, apontou que, das 399 administrações municipais paranaenses, 200 apresentavam déficit financeiro e igual número estava no limite legal para a emissão de alerta de gastos com pessoal (54% da receita corrente líquida). Dessas 200 prefeituras, 54 já haviam extrapolado esse limite.