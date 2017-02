Senac realiza feira de profissões no dia 15

No dia 15 de fevereiro o Senac Paraná abrirá as portas de suas escolas em todo o Estado na quarta edição da Feira de Profissões, com programação gratuita voltada para quem está em busca de um emprego ou pretende abrir o próprio negócio.

Serão realizados workshops, palestras, oficinas e diversos serviços com o objetivo de demonstrar que uma formação de qualidade faz toda a diferença na busca de uma concorrida vaga de trabalho. O evento será realizado em 30 cidades e deve receber aproximadamente 20 mil pessoas.

Em Curitiba, o evento será realizado em duas unidades, Senac Curitiba Centro e Senac Curitiba Portão, a partir das 8h30. Na unidade da Rua André de Barros, no Centro, será realizada a palestra tema da Feira, Destaque-se no mercado de trabalho, além de workshops sobre organização de finanças pessoais, técnicas em vendas e gestão do tempo.

Destaque para as oficinas de gastronomia sobre food design, elaboração de coquetéis refrescantes e lembrancinhas comestíveis, e de beleza sobre automaquiagem, imagem e estilo pessoal e decoração de unhas. Também estão agendados os workshops Como agir em acidentes domésticos e Saúde dos pés, além de oficinas de idiomas.

A entrada é franca e todas as atividades são gratuitas. Para garantir vaga nas atividades presenciais, os interessados podem se inscrever antecipadamente pelo site www.pr.senac.br/profissoes.