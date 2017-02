Foz volta às urnas em 2 de abril

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) decidiu ontem que Foz do Iguaçu (Oeste) e outras três cidades paranaenses – Piraí do Sul (Campos Gerais), Nova Laranjeiras (região Central) e Quatiguá (Norte) - terão novas eleições para prefeito no próximo dia 2 de abril. O custo será de R$ 600 mil, sendo R$ 500 mil somente em Foz.

Na cidade do Oeste paranaense, a eleição foi anulada após a impugnação da candidatura do ex-prefeito Paulo Mac Donald (PDT) por improbidade administrativa. A presidente da Câmara Municipal, Inês Weizemann (PSD), assumiu interinamente a prefeitura.

Em Novas Laranjeiras, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do prefeito reeleito Eugênio Milton Bittencourt e indeferiu a candidatura dele e do vice. Em Piraí do Sul, a candidatura do prefeito eleito Antônio El-Achkar (PTB) foi impugnada por falta de prestação de contas de uma viagem ao exterior. Já em Quatiguá, o ex-prefeito Efraim Bueno de Moraes (PMDB) também foi impedido de assumir o cargo após a reeleição conta de duas ações de improbidade administrativa.