Indústrias do PR iniciam campanha de vacinação

Começa na segunda quinzena de fevereiro o período de adesão à Campanha de Vacinação contra a gripe de 2017, promovida pelo Sesi no Paraná, destinada aos Sindicatos e às indústrias associadas aos sindicatos filiados à Fiep. Os empresários terão até 3 de março para aderir à Campanha que possibilitará o recebimento das doses para seus trabalhadores.

A Campanha de Vacinação tem como objetivo atender aos trabalhadores das indústrias estado. Em 2016, segundo dados do Sesi no Paraná, foram aplicadas 197.435 vacinas, com atendimento feito em 1.492 indústrias em 2.678 localidades. Para este ano, o Sesi espera atender entre 180 mil e 200 mil colaboradores das empresas. Os valores praticados são: R$ 27,00 para sindicatos e indústrias associadas aos Sindicatos e de R$ 37,00 para indústrias não associadas.

Para fazer as adesão, o responsável tem que acessar o site www.sesipr.org.br e clicar no link de acesso ao portal da Campanha de Vacinação 2017. Após a adesão, os interessados deverão aguardar o agendamento, que será realizado de acordo com os contatos cadastrados.

Dados da Secretaria de Saúde do Paraná apontam que, em 2016, foram registrados no estado 1.202 casos de gripe. Deste total, 1.073 (89,3%) foram provocados pelo vírus Influenza A (H1N1). O número de mortes causadas pelo vírus foi de 215, o que representa 91,1% todo total de óbitos causados por gripe, que chegou a 236 (contanto todos os subtipos do vírus).