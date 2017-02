Comissão do BID vem analisar obras no Paraná

Obras da João Leopoldo Jacomel, entre Curitiba e Pinhais: uma das que vai ser vistoriadas pelo BID (foto: Franklin de Freitas)

Uma comissão de especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem ao Paraná para analisar o perfil das obras que integram o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado. O grupo se reunirá com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Orçado em US$ 435 milhões, o programa prevê uma série de investimentos em obras rodoviárias, projetos na área de infraestrutura e a construção de centros logísticos no Paraná. Do valor total, a proposta prevê um financiamento de US$ 235 milhões em empréstimos junto ao BID e os outros US$ 200 milhões de contrapartida do Governo do Paraná.

A comissão internacional também fará uma visita técnica para analisar as obras executadas pelo DER na região metropolitana de Curitiba, entre elas a restauração e ampliação da Estrada do Cerne (PR-090), em Campo Magro, e a duplicação e modernização da Rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415), principal ligação entre Curitiba, Pinhais e Piraquara, e que no momento tem obras bem avançadas.

Durante os três dias de programação estão previstos debates, análises ambientais e a atual conjuntura econômica e social do Paraná.