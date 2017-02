Trump defende veto a imigração e critica juízes

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os três juízes que participam de um painel que analisa a petição do governo norte-americano para reinstaurar o decreto anti-imigração, que foi bloqueado temporariamente por um juiz federal, e sugeriu que suas posições podem ser políticas. “Não quero chamar juízes de tendenciosos, mas os tribunais parecem movidos por questões políticas”, disse o presidente. Em um evento da Associação de Xerifes de Grandes Cidades, Trump afirmou que ouviu o painel do Tribunal de Apelações, que ocorreu ontem, e que foi “vergonhoso”. “Eu ouvi os advogados e o painel dos juízes e não posso acreditar no que eles falaram”, declarou. Ele reiterou que o veto imigratório foi feito para garantir a segurança dos EUA. “Hoje é um dia triste, pois a segurança do país está em risco. Querem tirar nossas armas contra o terrorismo talvez por questões políticas”, comentou. No encontro, o presidente norte-americano leu na íntegra o decreto e disse que o texto “não poderia ser mais preciso” e que “foi escrito de forma perfeita”. Trump sugeriu que o painel de juízes não entendeu o decreto.

Acompanhante

Estados Unidos — A primeira dama dos EUA, Melania Trump, entrou com um processo contra o jornal britânico Mail Media, pedindo US$ 150 milhões em danos pela publicação sustentar, falsamente, que ela teria trabalhado como acompanhante e gerando “múltiplos milhões de dólares” em prejuízos durante o período em que ela “se tornaria uma das mulheres mais fotografadas do mundo”. Segundo a ação, o artigo prejudicou significativamente as vendas da marca de joias e acessórios de Melania, assim como oportunidades futuras de negócios.

Fraude

Rússia — A Justiça da Rússia considerou o líder da oposição do país, Alexei Navalny, culpado em um novo julgamento sobre um caso de fraude em 2013, o que acaba com a possibilidade de o político concorra à presidência em 2013. Em uma audição ontem, o juiz Alexei Vtyurin afirmou que Navalny era culpado de desviar o equivalente a US$ 500 mil em madeira. O julgamento anterior foi desfeito pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que entendeu que a Rússia violou o direito de Navalny por um julgamento justo. O juiz ainda não anunciou a sentença.

Paz

Colômbia — O governo da Colômbia e o segundo maior grupo rebelde do país iniciaram conversas formais de paz na noite de terça-feira, na capital do vizinho Equador, na tentativa pacificar o país após o acordo histórico atingido no ano passado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). As negociações entre o governo e o Exército Nacional de Libertação (ELN) acontecem após três anos de conversas exploratórias, mas chegaram a ser paralisadas após os guerrilheiros recusarem o pedido do presidente Juan Manuel Santos para libertar um político.

Renúncia

Colômbia — Diversos membros da oposição da Colômbia pedem a renúncia do presidente Juan Manuel Santos caso se confirme que a campanha eleitoral do mandatário tenha recebido propina da construtora brasileira Odebrecht. Os pedidos surgiram após o procurador-geral Néstor Martínez informar que a campanha de 2014 de Santos teria recebido cerca de US$ 1 milhão da multinacional brasileira. A Procuradoria disse que parte dos US$ 4,6 milhões que teriam sido dados em propina, com intermediação do ex-parlamentar Otto Bula.

Enforcamentos

Líbano — O Ministério da Justiça da Síria rejeitou ontem o relatório da Anistia Internacional que cita enforcamentos em massa de quase 13 mil pessoas em uma prisão perto de Damasco, afirmando que as alegações são “completamente falsas” e parte de uma campanha de difamação. O comunicado do Ministério, publicado pela agência estatal de notícias da Síria, chegou um dia após a divulgação do relatório, baseado em um ano de pesquisa e entrevistas com 31 ex-detentos da prisão de Saydnaya, além de 50 ex-guardas, autoridades carcerárias, juízes e especialistas. O documento da Anistia Internacional inclui detalhes de vítimas que presenciaram vários estágios das execuções em Saydnaya, conhecidos pelos detentos “matadouro” e operado pela polícia militar.