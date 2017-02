Um passeio pela gastronomia do Brasil

Geovana Tominaga em Curitiba (foto: Divulgacao) Geovana Tominaga no preparo de um barreado com o chef Joao Sotto (foto: Divulgacao)

Desde o início do ano a TV Brasil começou a exibir aos sábados uma série chamada Mercados, uma produção independente da Sete Personagens, que visitou 13 mercados municipais de Norte a Sul do Brasil para traçar um roteiro de identidade cultural ligado à produção gastronômica regional brasileira de cada Mercado escolhido. A equipe passeou por Belém, Florianópolis, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Campo Grande, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. No próximo sábado, dia 11 de fevereiro, às 15h30, será a vez de Curitiba.



Todos os episódios duram cerca de meia-hora. Na capital paranaense a apresentadora do programa, Geovanna Tominaga, conheceu o Mercado Municipal de Curitiba e descobriu, além do pinhão, a famosa “Carne de Onça”, depois foi se deliciar no famoso “Barreado”, preparado pelo chef João Soto do Jacobina Bar. Ela entrevistou ainda personalidades como a cantora Thais Gulin e o chef Celso Freire.



A diretora e roteirista da série, Mariana Alvim, conta que no Mercado Municipal de Curitiba os comerciantes contaram histórias de muitas famílias que dedicam suas vidas ao Mercado. “Vimos produtos em destaques como o pinhão, palmito pupunha, cará... Sempre que visitamos um mercado em alguma cidade aprendemos muito sobre cultura local, hábitos e tradições. Escrever e dirigir essa série no Brasil não foi diferente! Foi uma viagem pela identidade cultural brasileira via nossa oferta de alimentos do país”, comenta.



Para Geovanna Tominaga Fazer essa série foi uma experiência maravilhosa. “Rodamos o país e ouvimos histórias incríveis, conhecemos figuras interessantíssimas e eu ainda pude experimentar a culinária local de cada região do Brasil. O público pode esperar uma verdadeira viagem pela história, cultura e pelos sabores do nosso Brasil”, considera a apresentadora.



Mariana Alvim lembra que as filmagens foram feitas durante quatro meses em 2015. De lá para cá pouca coisa se alterou. O importante, segundo ela, é que a série buscou focalizar não só a identidade gastronômica brasileira, mas também a formação de alguns Mercados que são prédios históricos no Brasil. “Há um viés da história humana nos produtos que encontramos exposto a cada estrutura arquitetônica de mercado nesse país. Tivemos especialistas e chefs locais que nos deram imenso prazer nas gravações com conhecimentos específicos e mostraram para nossa apresentadora curiosidades locais que o público vai poder curtir agora”, finaliza.

Serviço: Série Mercados – Curitiba. Exibição na tv Brasil sábado, dia 11, às 15h30.

SABORES BRASILEIROS

Belém - episódio 1

Foco no mercado complexo “Ver o Peso”, a Feira do Açaí e mercados adjacentes. Produtos típicos como o tucupi, o açaí, o cupuaçu, as farinhas, o bacuri e a maniva.

Porto Alegre - episódio 2

No Mercado Central de Porto Alegre, conhecer seus produtos regionais como os diversos sabores da erva mate, doces de pelotas, bacalhau e o charque.

Manaus - episódio 3

Mercado Adolpho Lisboa de Manaus a beira do rio Negro conhecemos esse imponente prédio de estruturas de ferro vindas do Reino Unido, inaugurado em 1883. Dentro produtos regionais em destaque para ervas medicinais, Pirarucu, o sanduíche de x caboquinho, Tucumã, Cupuaçu e a Farinha de Uarini.



Florianópolis - episódio 4

Mercado Público de Floripa com ostras, tainhas e muita renda de bilro. O chef Vitor Gomes faz um pastel de berbigão (mexilhão local).

Fortaleza - episódio 5

Mercado São Sebastião de Fortaleza com produtos regionais como a cajuína, a goma de tapioca, o Genipapo e a Lagosta.

Curitiba - episódio 6

Mercado Municipal de Curitiba, entre os destaques estão o pinhão, palmito pupunha, cará, “carne de onça”e barreado.

Recife - episódio 7

Mercado São José de Recife que tem sua arquitetura inspirado no Mercado de Grennelle da França. Inaugurado em 1875. Produtos locais em destaque: queijo coalho, ervas medicinais, peixes, carne seca e o bolo de rolo.



Campo Grande - episódio 8

Mercado Municipal de Campo Grande ao som dos berrantes. Vimos produtos como a Erva Mate do famoso Tereré. Pimentas, couro, peixe piranha e a chipa.

Salvador - episódio 9

Feira de São Joaquim e ao Mercado Sete Portas. Destacamos produtos regionais como o camarão seco, dendê, mandioca, feijão, quiabo. A culinária do Caruru, uma comida de candomblé, e aprendemos a enrolar um abará numa folha de banana. Um verdadeiro tabuleiro da baiana.

Belo Horizonte - episódio 10

Mercado Central de Belo Horizonte. Produtos de destaques: queijos, doces em compota, feijão tropeiro, pimentas, polvilho, panelas de pedra sabão.



Goiânia - episódio 11

Mercado Municipal de Goiânia. A chef Emiliana Azambuja levou Geovanna Tominaga para conhecer dentro do mercado o pequi, um requeijão moreno e a guariroba.

Rio de Janeiro - episódio 12

Gravado no verão no estado do Rio de janeiro, dois mercados são paradas obrigatórias: o CADEG (centroo de abastecimento da Guanabara) cheio de histórias e o Mercado São Pedro, em Niteroí que reúne grandes peixarias. Produtos: peixes, bacalhau, flores, frutas feijão.

São Paulo - episódio 13

O programa de São Paulo encerra a série mercados. Nesse programa, mostraremos o Mercadão Paulista (Mercado Municipal de São Paulo), um prédio majestoso. E a Feira da Liberdade um mix de cultura da paulicéia.



A Pousada Treze Luas, tradicional da Ilha do Mel





MÚSICA NA ILHA DO MEL

Em fevereiro, as opções de lazer aumentam e combinam com o clima praiano e tropical. A Pousada Treze Luas (www.pousadatrezel uas.com.br), uma das mais tradicionais da Ilha do Mel num espaço de 2000 m² rodeado pela vegetação da Mata Atlântica, está com programação musical especial até o fim deste mês, com o músico Glauco Sölter e convidados especiais. Solter, que é baixista, arranjador, compositor, professor, produtor, diretor musical e comunicador, convida grandes nomes da cena local para compor a agenda musical. Entre eles, Sérgio Albach, clarinetista e um dos mais respeitados músicos do País; Thayana Barbosa, cantora, compositora e percussionista; Mário Conde, um dos guitarristas mais importantes do jazz e da música instrumental curitibana; e Leonardo dos Santos, harmônica e já tocou ao lado de grandes nomes, como o quinteto Jazz Cigano. Hoje terá Glauco Sölter e Thayana Barbosa (MPB/POP). De sexta a domingo, Glauco Sölter e Leonardo Dos Santos (Instrumental). Nos dias 15 a 19 de fevereiro, Glauco Sölter e Mário Conde (Instrumental).

Além disto, no sábado de carnaval, 25/2, às 17 horas, os hóspedes poderão aproveitar a matinê com marchinhas de carnaval e, à noite, show com o Trio Together (Rodolpho Grani Netto - Djambi, EugênioFin - Regra 4 e Ricardo Janotto - Ianotto), das 11h30 as 2 horas da manhã.

SERVIÇO:

A Pousada Treze Luas é. O estabelecimento dispõe de três tipos de acomodação (suíte nupcial, quartos duplos e suíte standard), além de um spa com massagem e tratamentos corporais, biblioteca, acerco de DVD’s, Wi-Fi e bicicletas disponíveis para aluguel. Em relação à gastronomia, o restaurante da Treze Luas conta com um amplo cardápio com massas, carnes, sanduíches, frutos do mar e drinks. A ida até o local pode ser pelos terminais turísticos de Paranaguá ou Pontal do Sul, com os barcos de travessia. De Pontal, há saídas a cada meia hora das 8h às 19h, a R$ 35 por pessoa ida e volta. Em Paranaguá, a tarifa é de R$ 53 com saídas às 9h30, 13h e 16h30.



Para mais Informações e reservas: (41) 3426-8067

