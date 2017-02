Sábado e domingo de Carnaval em Curitiba

Monobloco se apresenta no domingo em Curitiba (foto: Divulgação)

Apesar do cancelamento de algumas ações de Carnaval nas últimas semanas, este próximo fim de semana deve ter folia nas ruas de Curitiba. No sábado, está marcado o evento de Pré-Carnaval Carnafest, com a participação da Zombie Walk, do evento Piás e Gurias, eleição do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de Curitiba, e muitas atrações para a família. No domingo, o grupo Monobloca sobre no trio elétrico na Avenida Marechal Deodoro.

O Carnafest acontece no estacionamento da Câmara de Curitiba. Com entrada gratuita, o evento começa às 11 horas com o Concurso do Cortejo Real para a escolha do Rei Momo, Rainha e duas Princesas, que serão uma das atrações importantes do Carnaval 2017, ao som da Bateria Show da Embaixadores da Alegria. No local, haverá camarim de pintura para caraterização carnavalescas e de zumbis, danças com coreografias e muito rock. As atrações seguem até as 22 horas.

No domingo, o bloco curitibano Garibaldis e Sacis dividirá o trio elétrico com o grupo carioca Monobloco em uma festa aberta que começa às 13 horas na Avenida Marechal Deodoro. Será proibida a entrada na área do Pré-Carnaval de Curitiba de mochila, garrafas, latas e isopores.