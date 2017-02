Prefeitura prepara o desfile das escolas

O presidente da Comissão de Carnaval da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Jaciel Teixeira, se reuniu na terça-feira com representantes das secretarias do Urbanismo, Meio Ambiente e da Saúde, da Polícia Militar, Setran, Guarda Municipal, Urbs, Fundação de Ação Social (FAS) e os administradores Guacira Civolani (Matriz) e Fernando Wernek Bonfim (Bairro Novo). Eles conversaram sobre os preparativos para o Carnaval 2017, que acontecerá na Avenida Marechal Deodoro, no dia 25 de fevereiro.

Quem vai para a avenida se divertir não imagina o trabalho que dá organizar essa festa. “A cabeça fica a mil, mas é gratificante” diz Teixeira. “É muito bom ver a alegria das pessoas e a avenida preparada para o desfile das escolas e dos blocos carnavalescos”. A montagem das arquibancadas na avenida começará no dia 18, às 18 horas, e as vagas de estacionamento do lado esquerdo da via serão bloqueadas. A Setran também estará presente no dia do desfile, e haverá alterações no trânsito na região.