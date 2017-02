Paranaguá comemora o 68º Banho a Fantasia

Paranaguá prepara-se para o 68º Banho de Mar a Fantasia, uma das mais tradicionais ações do Carnaval na cidade. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura divulgou o regulamento para a 68ª edição do Banho. A 68ª edição do Banho de Mar a Fantasia acontecerá no dia 19 de fevereiro com concentração na Praça do Guincho, com início às 12 horas e término previsto para às 18 horas na Praça dos Povos Árabes.

A ficha cadastral deve ser preenchida e entregue até o dia 15, das 9 às 18 horas, na sede da Secultur. O regulamento é resultado do trabalho realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, juntamente com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar que, juntamente, com o Corpo de Bombeiros analisarão todas as fichas.

A Escola de Samba Junqueira, como tradicionalmente acontece, dará a largada do trajeto oficial do desfile. Garrafas de vidro estão proibidas durante todo o evento, assim como o uso de material cortante, entorpecentes e material pirotécnico.