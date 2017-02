Helicópteros vão atender a Capital

Curitiba será atendida por helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) do Governo do Estado. Os detalhes da parceria foram discutidos ontem pelo prefeito Rafael Greca e o comandante do batalhão, coronel Adonis Nobor Furuushi.

Com os helicópteros, a remoção de pacientes para os hospitais conveniados será mais rápida. Também será possível atender vítimas de desastres naturais e dar suporte ao policiamento. Em Curitiba e Região Metropolitana, há helipontos nos hospitais do Trabalhador, Angelina Caron, do Rocio e São José. Outro está em construção no Hospital Cajuru. O prefeito também vai estudar a possibilidade de construir helipontos nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs)