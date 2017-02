Governo do Estado recebe sindicato

O secretário chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, recebeu, na tarde de ontem, um grupo de professores representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Paraná (APP-Sindicato), para voltar a discutir as demandas da categoria. O encontro foi aberto.

Apesar de convidar os professores para conversar, Rossoni voltou a reafirmar para os trabalhadores que o governo do Estado não tem condições de atender as reivindicações da categoria por causa da queda no nível de arrecadação neste começo de ano.

Ontem, a APP conseguiu uma liminar na Justiça que derrubou o decreto do Estado que alterava a hora-atividade nas escolas públicas da rede estadual, medida que vinha sendo criticada pela APP.