Corinthians desiste de Pottker após Ponte escalar o atacante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É oficial. Após quatro semanas de conversas e idas e vindas, o Corinthians desistiu da contratação do atacante William Pottker no início da noite desta quarta-feira (8). O desfecho da negociação com Ponte Preta ocorreu depois de o time de Campinas escalar o atacante para a estreia na Copa do Brasil e foi confirmado pelo diretor de futebol Flávio Adauto. "O Corinthians não vai ficar esperando. Foram negociações feitas por muito tempo. O Corinthians emprestou os dois jogadores e não vinculou a possível chegada de Pottker a esses jogadores ", disse Adauto antes da partida entre Caldense e Corinthians pela Copa do Brasil. A atitude ponte-pretana desagradou os dirigentes corintianos. As partes chegaram a um acordo verbal no último dia 19. Nele, Pottker se apresentaria ao Corinthians depois o Campeonato Paulista, em maio. O clube da capital ainda esperava contar com o jogador na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, cujas finais ocorrerão no fim da temporada. Com a participação de Pottker na partida entre Campinense e Ponte Preta, o Corinthians não poderá utilizá-lo na principal competição de mata-mata do país, restando apenas o Brasileiro e a Sul-Americana. As negociações entre Corinthians e Ponte Preta tiveram início nos primeiros dias do ano. Inicialmente, a diretoria corintiana ofereceu 2 milhões de euros (R$ 6,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Pottker. A Ponte recusou a proposta, pois o atacante é considerado uma das principais peças da equipe -o clube de Campinas é dono de apenas 20% dos direitos do atacante, Mas, como tem o registro de Pottker, pôde recusar a oferta corintiana. Dias depois, o Corinthians voltou à carga. A ideia era pagar o valor e integrar Pottker ao elenco depois do campeonato estadual. Além disso, a diretoria corintiana aceitou emprestar o atacante Lucca e o zagueiro Yago à Ponte Preta. Sem Pottker, o Corinthians contará com oito jogadores para o setor de ataque. São eles: Jô, Kazim, Romero, Léo Jabá, Carlinhos, Luidy, Bruno Paulo e Mendoza.