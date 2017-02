Clientes do Itaú têm problemas para acessar conta-corrente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Correntistas do Itaú ficaram sem acesso à conta-corrente desde a metade da tarde desta quarta (8). Em queixas publicadas em redes sociais, clientes do maior banco privado do país reclamaram de dificuldades para acessar serviços via aplicativo, computador, caixas eletrônicos e até o cartão na função débito. O Itaú tem cerca de 30 milhões de correntistas. Procurado, o banco afirmou que "parte de seus sistemas ficou temporariamente indisponível no final dessa tarde", mas que todos os canais do banco já operavam normalmente por volta das 20h20min. O Itaú tem destacado seus investimentos na área tecnológica, como enfatizou o presidente da instituição, Roberto Setubal, em entrevista para detalhar os resultados no último trimestre de 2016. No ano passado, foi lançado um aplicativo dedicado à abertura de contas, que atraiu 63 mil novos clientes. O banco registrou lucro líquido de quase R$ 6 bilhões no quarto trimestre, mesmo com a redução nas concessões de crédito. Setubal também disse que as transações feitas pelo celular cresceram 33% entre 2015 e 2016 e respondem por 20% de todas as transações no Itaú. Em novembro e em agosto do ano passado, clientes do Bradesco enfrentaram problemas semelhantes no acesso à conta-corrente. À época, o banco da Cidade de Deus não explicou o que deixou seus sistemas indisponíveis aos clientes.