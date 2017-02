Lady Gaga é chamada de “gorda” e rebate críticas

A cantora Lady Gaga fez uma publicação em seu Instagram rebatendo comentários negativos sobre seu corpo após sua apresentação no Super Bowl no último domingo, 5. Durante o show no evento esportivo, Gaga usou figurinos que deixaram sua barriga à mostra e, por isso, alguns internautas a chamaram de “gorda” no Twitter e no Facebook. “Eu ouvi dizer que meu corpo virou assunto de conversas, então eu quero falar: estou orgulhosa do meu corpo e você deve estar orgulhoso do seu também. Não importa quem você é ou o que você faz. Eu poderia dar um milhão de motivos por que você não precisa atender a ninguém ou a nada para ter sucesso. Seja você, e seja implacavelmente você. Isso é coisa de campeões. Muito obrigada a todos que estão me apoiando. Eu amo vocês, caras. Beijos e abraços, Gaga”, disse a cantora na legenda. O post teve mais de um milhão de curtidas.

Judy Garland foi molestada por anões em O Mágico de Oz

Recentemente veio à tona um livro de memórias de Sid Luft, morto em 2005, e que foi casado com a atriz e cantora Judy Garland. Luft afirma no livro "Judy and I: My Life with Judy Garland" que a atriz sofreu abusos dos atores que interpretavam os “munchkins”, durante as filmagens do clássico O Mágico de Oz. "Eles achavam que escapariam de qualquer acusação e poderiam fugir pelo fato de serem pequenos. Fizeram a vida de Judy um inferno no set, colocando as mãos por baixo de seu vestido. Os homens tinham 40 anos ou mais", diz o relato do livro. Na época do filme, Judy Garland tinha apenas 16 anos e foi após sua atuação neste clássico do cinema que a carreira despontou. Judy Garland casou com Sid Luft em 1952 e os dois ficaram juntos por 13 anos. A atriz norte-americana morreu em junho de 1969, aos 47 anos, de overdose de drogas.

Jogadores do Barcelona excluem treinador em grupo de Whatsapp

Um pouco dos bastidores do Barcelona foi mostrado na edição do ontem do jornal catalão Sport. E uma curiosidade chamou atenção. Os jogadores têm um grupo de Whatsapp, do qual fazem parte Neymar, Suárez, Messi, Iniesta e outros. O grupo é administrado pelo zagueiro Gerard Piqué. É ele quem tira e quem põe gente no grupo. E um dos excluídos é o treinador do time, Luis Enrique. O grupo é muito usado principalmente antes das partidas do Barcelona, quando o time está reunido e com mais atividades juntas, como em viagens, por exemplo.

Katy Perry solta prévia de sua nova música

Katy Perry publicou um teaser de sua nova música, Chained to the Rhythm. A canção teve um pequeno trecho divulgado em sua conta oficial no Instagram. A postagem veio também com uma misteriosa legenda, que diz: Why are we all so chained (Por que estamos tão acorrentados). Além da frase, Katy atrelou uma hashtag indicando o dia de amanhã como possível data de lançamento da faixa.Na última segunda-feira, a cantora foi confirmada como atração do Grammy Awards, que será realizado neste domingo, 12, em Los Angeles.

Jack Nicholson volta às telas após sete anos

Afastado há sete anos das telonas, o ator Jack Nicholson, 79 anos, está no elenco da refilmagem do drama alemão Toni Erdmann junto com a atriz Kristen Wiig. Segundo a revista Variety, a Paramount adquiriu os direitos do filme e Adam McKay, diretor de "A Grande Aposta", será um dos produtores. O filme original é sobre a tentativa de um pai, que leva a vida com bom humor, de se reconectar com sua filha que se dedica ao trabalho intensamente. Nomeado ao Globo de Ouro e indicado ao Oscar 2017 de melhor filme estrangeiro, o Toni Erdmann original, de Maren Ade, estreou em Cannes e chega ao Brasil hoje. Nicholson não atua desde Como Você Sabe, de James L. Brooks, de 2010.

Muitos consideravam que o ator estaria aposentado das atuações.

Níver do dia

Joe Pesci

ator norte-americano

74 anos