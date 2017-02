Gustagol e Allione brilham em goleada, e Bahia mantém invencibilidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atacante emprestado pelo Corinthians, Gustagol foi o principal destaque do Bahia em goleada por 6 a 0 sobre o Bahia de Feira de Santana, em jogo realizado nesta quarta-feira (08), pela terceira rodada do campeonato estadual. O jogador anotou dois tentos, ambos no primeiro tempo e com assistências do argentino Allione, emprestado ao clube pelo Palmeiras. Gustagol abriu o placar logo aos sete minutos de partida e, aos 15, viu Diego Rosa aumentar a vantagem. Aos 42, Gustagol tornou a marcar. No começo da metade final, aos seis minutos, Aliione, que já havia dado dois passes para gol, transformou o triunfo fácil em "passeio". Diego Rosa, aos 17, voltou à carga e Kaynan Cruz fechou a conta, aos 37. Com o resultado, o Bahia mantém a invencibilidade no torneio -o time soma duas vitórias e um empate em três rodadas. A equipe de Guto Ferreira salta à liderança do estadual, agora com sete pontos, mas o Vitória, atual vice com seis pontos, tem um jogo a menos. O Bahia de Feira, estacionado em três pontos, caiu para quinta colocação. O Bahia descansará na próxima rodada e só voltará a campo no dia 19 de fevereiro, para receber o Juazeirense. Derrotado nesta quarta, o Bahia de Feira tem compromisso como visitante contra o Jacobina, no dia 15.