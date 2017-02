Wagner Lopes, técnico do Paraná: alívio no fim do jogo (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Paraná Clube avançou de fase na Copa do Brasil, graças ao regulamento. O time empatou com o São Bento em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (8), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O empate saiu graças a um gol de Renatinho aos 46 minutos do segundo tempo. E isso foi suficiente para habilitar a equipe paranaense.

Pelo regulamento, a primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, com mando do campo do time com pior colocação no ranking da CBF – no caso, o São Bento. O visitante, contudo, tinha a vantagem de jogar pelo empate.

Com a classificação, o Paraná somou uma premiação de R$ 565 mil. Apenas por estar na Copa do Brasil, o time embolsou R$ 250 mil. A obtenção de vaga para a segunda fase rendeu mais R$ 315 mil. Foi a premiação que levou a direção a privilegiar a reta inicial da Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Estadual – no domingo (5), o clube entrou cheio de reservas para um clássico contra o Coritiba.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, o Paraná vai enfrentar Sergipe ou Bahia, que duelam na próxima quinta-feira (16). Esta fase também é em jogo único. O mando de campo será sorteado pela CBF. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Paraná volta a campo neste domingo (12), às 17 horas, quando enfrenta o J. Malucelli, na Vila Capanema. Pela Primeira Liga, o time paranaense enfrenta o Figueirense, também na Vila, no dia 24, uma sexta-feira.

ESCALAÇÕES

O Paraná, que havia poupado jogadores no clássico diante do Coritiba, no domingo (5), entrou com força máxima desta vez. Já o São Bento poupou titulares do meio para a frente. Entraram os meias Clébson e Renan Mota e os atacantes Magrão e Guilherme Queiroz, que estava no Paraná no ano passado.

PRIMEIRO TEMPO

Fora de casa, o Paraná Clube sofreu pressão desde o começo. O time foi fustigado principalmente em cruzamentos para a área, mas conseguiu se segurar bem, raças ao goleiro Leo e à dupla de zaga Airton/Eduardo Brock. Tanto que o São Bento não chegou a finalizar com grande perigo. O time paranaense tentava contragolpes, mas sem sucesso.

Sem conseguir penetrar, O São Bento abriu o placar num chute de longe. Itaqui cobrou falta, a bola pegou efeito e entrou no ângulo, aos 23 minutos. Só então o time paranaense tentou reagir. Exigiu uma grande defesa do goleiro Rodrigo Viana, em chute de Italo. Não passou disso.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou sem mudanças para a etapa final e, logo no primeiro minuto teve boa chance para empatar, com Renatinho, mas não aproveitou. Aos 7, Alex Santana entrou em lugar de Gabriel Dias no meio-de-campo. Aos 15, Matheus Carvalho substituiu Jonas Pessalli na meia-esquerda.

Precisando da vitória, o Paraná pressionou, enquanto o São Bento procurava administrar a vantagem. Porém, faltava pontaria. Em sua última cartada, o técnico Wagner Lopes trocou Vitor Feijão por Guilherme Biteco, aos 30 minutos. Aos 30 minutos, o goleiro do São bento fez duas grandes defesas em sequência. Aos 33, o time reclamou de pênalti em Matheus Carvalho, mas o árbitro mandou seguir. Apesar das várias chances criadas até o fim da partida, o time paranaense não conseguia empatar. O gol salvador saiu aos 46 minutos. Diego Tavares cruzou e Renatinho marcou de cabeça.

SÃO BENTO 1 x 1 PARANÁ

SÃO BENTO

Rodrigo Viana; Bebeto, Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Itaqui (Leandro Melo), Renan Mota (Rodrigo Dantas) e Clébson (Giovanni); Magrão e Guilherme Queiroz. Técnico: Paulo Roberto Santos

PARANÁ

Leo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Igor Cariús; Gabriel Dias (Alex Santana), Leandro Vilela, Vitor Feijão (Guilherme Biteco), Renatinho e Jonas Pessalli (Matheus Carvalho); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Gols: Itaqui (23-1º), Renatinho (46-2º)

Cartões amarelos: Italo, Fabio Bahia, Renatinho, Alex Santana, Giovanni, Fábio Bahia, Igor

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andarde (ES)

Público: 3.381 (total)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), quarta-feira

LANCES DO JOGO

Primeiro tempo

1 – Gabriel Dias corta cruzamento

4 – Após cruzamento de Bebeto, Magrão cabeceia e Leo pega sem dificuldade

14 – Vitor Feijão tenta tirar de Marcelo Cordeiro e cruza. A bola vai pela linha de fundo

22 – Vitor Feijão cruza. Italo tenta, mas não consegue cabecear

23 – Gol do São Bento. Itaqui cobra falta de longe e acerta o ângulo direito do goleiro Leo

24 – Diego Tavares cruza. Renatinho cabeceia com perigo, mas para fora

32 – Pessalli cobra falta e manda para fora

33 – Renatinho faz boa jogada e cruza. O goleiro sai e pega antes da chegada de Italo

37 – Italo tabela com Pessalli, recebe e chuta de fora da área. Rodrigo Viana defende para escanteio

38 – Leandro Vilela chuta e Rodrigo Viana pega

39 – Vitor Feijão arremata de longe. Rodrigo Viana defende

41 – Itaqui lança para Clebson, que fica na cara do gol. Leo sai e evita o gol

46 – Após escanteio, Pitty cabeceia com perigo, mas para fora

Segundo tempo

1 – Vitor Feijão cruza e Renatinho chuta com perigo. A bola sai rente à trave

3 – Após escanteio, Renan Motta cabeceia tentando encobrir o goleiro, que consegue defender

5 – Pessalli arrisca de fora da área. A bola desvia em sai em escanteio

17 – Renatinho cobra escanteio. A bola vai na rede por cima do gol

22 – Renatinho escanteio, Airton cabeceia e Rodrigo Viana faz grande defesa

23 – Italo carrega a bola e arremata a gol, mas para fora

25 – Diego Tavares cruza e Renatinho finaliza de cabeça, mas erra o alvo

30 – Renatinho bate falta de longe direto a gol. Rodrigo Viana defende para escanteio. Após a cobrança, Diego Tavares finaliza e o goleiro salva

33 – Matheus Carvalho cai na área em disputa com Pitty. O árbitro manda seguir

37 – Renatinho cobra escanteio. A bola vai direto a gol e Rodrigo Viana defende. Biteco cobra novo escanteio e Matheus Carvalho finaliza de voleio, para fora

46 – Gol do Paraná. Diego Tavares cruza, a bola passa pela área e Renatinho cabeceia para dentro