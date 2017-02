Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 35 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1901 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (8), em Itabira (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 35 milhões. Os números sorteados foram: 11, 12, 26, 30, 37, 53. Pela quina, 60 apostas ganharam R$ 46.078,62. Outras 4.645 apostas levaram R$ 850,28 pela quadra.

QUINA

O concurso 4306 da Quina teve duas apostas vencedoras, que levaram para casa R$ 2.902.708,39. O próximo concurso deve pagar R$ 500 mil. As dezenas sorteadas foram: 14, 18, 44, 70, 80. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 2.902.708,39 Quadra - 4 números acertados - 98 apostas ganhadoras, R$ 5.630,01 Terno - 3 números acertados - 7.016 apostas ganhadoras, R$ 118,25 Duque - 2 números acertados - 175.458 apostas ganhadoras, R$ 2,60

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1472 da Lotofácil e levarão o prêmio individual de R$ 658.198,11. Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24. Veja o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 658.198,11 14 acertos - 437 apostas ganhadoras, R$ 1.324,10 13 acertos - 17.431 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 229.795 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1.079.571 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05152 da Loteria Federal. Os prêmios principais foram: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 17533 - 350.000,00 2º - 40513 - 19.000,00 3º - 85436 - 16.000,00 4º - 32200 - 14.000,00 5º - 03387 - 12.012,00