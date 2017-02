Zé Ricardo elogia oportunismo de Berrío, mas freia empolgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Flamengo elogiou o senso de colocação de Berrío, que estreou marcando gol na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, nesta quarta-feira (8), pela Primeira Liga. Mas conteve a empolgação com o atacante colombiano, sob o argumento que ele não pode ser avaliado somente pelo gol. "O gol foi um lance de oportunismo dele, se antecipou à marcação, mas não podemos analisar a atuação dele com base em um lance. Claro que o gol dá confiança", analisou Zé Ricardo na entrevista coletiva. Berrío entrou na partida aos 15 minutos do segundo tempo e começou mal. Errou alguns passes e desperdiçou boas chances de contra-ataque para o Flamengo. Aos 35, porém, mostrou estrela: aproveitou bola desviada por Guerrero e empurrou de cabeça para a rede. Zé Ricardo também avaliou a vitória contra o Grêmio, que escalou todo o time reserva e não contou nem com o técnico Renato Gaúcho no comando da equipe. Ele foi substituído pelo auxiliar Alexandre Mendes. "Nós sabíamos do grau de dificuldade. Os jogadores que jogam em equipes de camisa têm qualidade. O Grêmio mostrou que está organizado. Para a gente significa dar uma continuidade de trabalho e conseguimos uma boa vitória", disse Zé Ricardo. FELIZ Após a partida, Berrío exaltou a torcida rubro-negra que compareceu em bom número em Brasília e ofereceu o gol à família, que permanece na Colômbia. "Estou muito feliz, contente pelo dia de hoje. Vestir essa camisa que representa muito, essa torcida que apoia sempre, espetacular, motivante. Pude marcar um gol para minha esposa e para milha filha que estão na Colômbia", afirmou à reportagem do Premiere SporTV. Com o resultado, o Flamengo assume a liderança do grupo B da Primeira Liga, com três pontos. Foi a quarta vitória em quatro jogos na temporada da equipe, que se mantém 100% em 2017.