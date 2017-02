Corinthians vence Caldense por 1 a 0 e segue na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians bateu a Caldense por 1 a 0 nesta quarta (8) e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O gol alvinegro foi marcado por Rodriguinho. O time corintiano avançou na competição em jogo único, pois o regulamento para a edição 2017 mudou -os paulistas jogavam pelo empate, enquanto a Caldense precisa vencer a partida para eliminar o rival. O Corinthians agora aguarda o vencedor de Brusque e Remo, que se enfrentam na quarta-feira que vem- a equipe jogará fora de casa novamente. Mesmo atuando em Minas Gerais, o Corinthians teve mais posse de bola e as melhores chances. No primeiro tempo, por exemplo, Gabriel acertou a trave e Marlone quase marcou no rebote. Pouco depois, porém, Rodriguinho completou de cabeça um cruzamento de Fagner e garantiu a vitória corintiana. O atacante sofreu durante o jogo com a torcida da Caldense. O fato está ligado a um gol marcado por Jô na final do Campeonato Mineiro de 2015, quando ele atuava no Atlético-MG. Na ocasião, o time alvinegro sagrou-se campeão estadual ao bater a Caldense por 2 a 1 no mesmo estádio do confronto desta quarta-feira. Detalhe: Jô marcou o gol em posição de impedimento na época. Com a vitória em Poços de Caldas, o Corinthians chegou à marca de 426 minutos sem sofrer gols na temporada 2017. O time alvinegro conseguiu passar ileso na defesa pela quarta partida seguida -antes, contra São Paulo, Ferroviária e São Bento (mais 66 minutos no triunfo por 4 a 1 sobre o Vasco, no primeiro duelo do ano). CALDENSE Neguet; Alexandre Lazarini, Marcelinho, Hélio e Rafael Estevam; Thiago Carpini (César), Álvaro, Ewerton Maradona (Edu) e Anderson (Cristiano); Luiz Eduardo e Zambi. T.: Thiago Oliveira CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel; Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho (Guilherme) e Marlone; Jô. T.: Fábio Carille Gol: Rodriguinho, aos 40min do 1º tempo. Cartões amarelos: Thiago Carpini e Álvaro (CA); Fellipe Bastos (CO) Estádio: Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)