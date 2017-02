Rodriguinho celebra classificação do Corinthians e cita 'clima de decisão'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao derrotar a Caldense na noite desta quarta-feira (9), em Poços de Caldas. O gol da vitória foi marcado por Rodriguinho, que ressaltou o clima de decisão no duelo. "Foi um clima de decisão, não pode errar. São jogos perigosos. Viemos para ganhar o jogo e fizemos um bom trabalho. O placar aqui magro e não fala como foi o jogo. Estamos felizes pela classificação", disse o meia em entrevista à "Rede Globo". Rodriguinho conseguiu balançar a rede ainda no primeiro tempo -o meia concluiu de cabeça o cruzamento de Fagner. O herói corintiano falou também sobre a sequência do time na competição. O Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre Brusque e Remo. "Vamos esperar a definição. Entramos na competição para ganhar o título", afirmou. O lateral Fagner, também decisivo no triunfo desta quarta, ressaltou a atuação alvinegra mesmo atuando fora de casa. "Conseguimos colocar a bola no chão e chegar pelos lados. Uma equipe foi consistente atrás. Ficamos felizes com o resultado", frisou. O Corinthians agora volta suas atenções para o Campeonato Paulista. A equipe do técnico Fábio Carille recebe o Santo André em Itaquera no próximo sábado, às 21h, e vai em busca da segunda vitória na competição após vencer o São Bento por 1 a 0 na estreia.