Possível saída de Lyanco deve ajudar a chegada de Pratto ao São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vive dias agitados no mercado da bola. A diretoria negocia com o Atlético de Madri a saída do zagueiro Lyanco por 6 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). Por outro lado, o clube tenta contratar o atacante Lucas Pratto, do Atlético-MG. Lyanco esteve na mira da Juventus, da Itália, na última semana. Porém, os italianos estacionaram na proposta de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 17 milhões) e não entraram em acordo com o clube tricolor. Agora, os espanhóis apresentaram a oferta de 6 milhões de euros e a expectativa é de que se bata o martelo nos próximos dias. Mas, como a janela de transferência para a Espanha está fechada, o São Paulo ainda poderá utilizar o defensor até o final do primeiro semestre. Com a verba da transação do beque, o São Paulo poderá, finalmente, resolver o problema apontado pelo técnico Rogério Ceni e investir pesado na contratação de um centroavante. Afinal, somada a receita de Lyanco aos R$ 50 milhões que serão depositados pela venda de David Neres ao Ajax, da Holanda, e aos R$ 5 milhões por ser o formador de Oscar, que se transferiu do Chelsea, da Inglaterra, para o Shanghai SIPG, da China, o clube passará a contar no caixa com R$ 75 milhões referentes à venda de jogadores. Desta maneira, o São Paulo já vai ter superado em R$ 15 milhões o quanto previu ganhar com a saída de jogadores no ano. Segundo a diretoria tricolor, como esses números obtidos em pouco mais de mês, já é possível vislumbrar um aumento também em outras contas do orçamento e, desta maneira, haver um acréscimo de receita para se investir na compra de jogadores. No ano passado, foram orçados R$ 17 milhões para que a diretoria de futebol pudesse contratar atletas. Para o ataque, o alvo da vez é Lucas Pratto. O advogado tricolor, Alexandre Pássaro, tem uma reunião com os representantes do jogador e a diretoria do Atlético-MG na sexta-feira, em Belo Horizonte. Por não ter sido utilizado da maneira esperada na última temporada, o argentino está disposto a deixar o clube mineiro. Depois dos fracassos ao tentar trazer o paraguaio Cristian Colmán e o argentino Calleri, o São Paulo preferiu não confirmar a negociação com Pratto de maneira oficial. Porém, o time tricolor ainda pode fechar mais uma transação nos próximos dias. O clube fez uma oferta e espera por uma resposta dos chineses para apresentar Jucilei como reforço por um ano de empréstimo. O volante já até acertou as bases salariais com o São Paulo. Longe das negociações e ainda sem a contratação do centroavante solicitado, o técnico Rogério Ceni tenta montar a sua equipe para enfrentar o Moto Club, nesta quinta-feira, às 21h30, em São Luís, no Maranhão, pela abertura da Copa do Brasil. A partida é eliminatória e o São Paulo joga com a vantagem do empate.