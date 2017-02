Dono de recorde no BR-16, Renato não era desfalque há quase um ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma lesão de grau 1 na panturrilha direita, Renato será desfalque do Santos domingo (12) contra o Red Bull, e ainda é dúvida para o clássico de quarta-feira (15), contra o São Paulo. Algo raro no clube da Vila Belmiro, tendo em vista que o experiente meio-campista dificilmente costuma dar problema ao departamento médico mesmo aos 37 anos de idade. Único jogador que disputou todas as 38 partidas do Campeonato Brasileiro de 2016, Renato não era desfalque do Santos desde abril do ano passado. Mas não por conta de uma lesão muscular, e sim por causa de uma dividida em um clássico contra o São Paulo que acabou fraturando o seu nariz e o deixando de fora de três jogos seguintes do time alvinegro. Renato voltou contra o São Bento, no dia 16 de abril, para engatar uma sequência impressionante de partidas: 47 em menos de sete meses. Neste tempo, ele apenas chegou a ser poupado em quatro jogos da Copa do Brasil em que Dorival optou por um time misto. Antes da fratura no nariz, foram mais de seis meses sem lesão. Ele havia sido desfalque pela última vez em agosto de 2015, por conta de um incômodo no tornozelo direito. Sem Renato, o técnico Dorival Júnior trabalha com duas possibilidades para o jogo de domingo, pela segunda rodada do Paulistão: Leandro Donizete, que ainda não estreou com a camisa alvinegra, e Léo Cittadini. Ainda em dúvida, o treinador deve utilizar os treinos de quinta, sexta e sábado para definir quem será o substituto no meio-campo.