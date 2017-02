Quatro dias após preço de passagem subir, Curitiba tem mais uma greve de ônibus

Redação Bem Paraná com assessoria

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação )

Quatro dias após o aumento do preço da passagem de ônibus de Curitiba, que passou dos R$ 3,70 para R$ 4,25, os usuários dos ônibus Araucária Filial e TransTupi enfrentam mais uma paralisação por conta do atraso no pagamento de valores referentes ao vale-alimentação e salários.

A Araucária Filial atende a mais de 40 linhas que operam em Curitiba, entre elas a Centenário/Campo Comprido, Campo Comprido/CIC, Detran/Vicente Machado, Interbairros II, IV e V, Ligeirinhos Inter II (Linha Direta), sentido horário e anti-horário, Boqueirão/Centro Cívico, entre outras.

As paralisações começaram ainda na madrugada desta quinta-feira, 9. Os trabalhadores afirmaram que só retornam aos trabalhos após receberem os valores atrasados

Na TransTupi, que atende apenas aos moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, são cerca de 40 trabalhadores que estão parados. Eles estão sem receber os salários e o vale mercado. A viação atende três linhas da região sul de Curitiba e Araucária metropolitano.

A alegação dada pela empresa é de que estão em período de transição da Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária (CMTC) para a Comec. A empresa tinha se comprometido a realizar o pagamento até o final do dia desta quarta-feira,8. Como não foi realizado, os trabalhadores pararam nesta quinta-feira,9.

Linhas Araucária Filial

Alimentador

Augusta

C. Comprido / C. Raso

C. Comprido / CIC

Mossunguê

V. Marqueto

V. Verde

Convencional

Detran / Vic. Machado

Jd. Esplanada

Nsa. Sra. da Luz

Rua XV / Barigui

Tramontina

V. Sandra

Expresso (Biarticulado)

Centenário / C. Comprido

Interbairros

Interbairros II (Anti-Horário)

Interbairros IV

Interbairros V

Linha Direta (Ligeirinho)

Inter 2 ( Anti-Horário)

Inter 2 (Horário)

Pinhais / C. Comprido

Troncal

Camp. Siqueira / Batel

São José Filial

Alimentador

Centenário / Boqueirão

Centenário / Hauer

E. Veríssimo / Pantanal

Fanny

Hauer / Boqueirão

Iguape I

Iguape II

Itamarati

Jd. Paranaense

Maringá

Nivaldo Braga

Osternack / Boqueirão

São Francisco

Sta. Inês

Xaxim / Capão Raso

Xaxim / Linha Verde

Zoológico

Convencional

Canal Belém

Guilhermina

Menonitas

Uberaba

V. Cubas

V. São Paulo

Linha Direta (Ligeirinho)

Bairro Novo

Boqueirão / C. Cívico

Inter 2 (Horário)

Sítio Cercado (Horário)

