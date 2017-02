(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teve gente que não gostou da apresentação de Lady Gaga no Super Bowl neste domingo (5), só que pelos motivos errados. Depois de cantar alguns de seus maiores sucessos no evento esportivo, a estrela do pop recebeu críticas sobre seu corpo nas redes sociais.

Usuários do Twitter tiraram sarro de sua forma física e a cantora foi rápida em responder. "Eu fiquei sabendo que meu corpo virou motivo de conversa, então queria dizer que estou orgulhosa do meu corpo e você deveria se orgulhar do seu também", disse ela em um post no Instagram feito nesta quarta-feira (8).

"Não importa quem você é ou o que você faz", escreveu Gaga. Os fãs estão mostrando apoio depois dos ataques, colocando o foco das conversas sobre a cantora em sua performance no Super Bowl, não em seu corpo. "Seja você. É isso que os campeões fazem. Muito obrigado a todos por me apoiarem. Eu amo vocês", encerrou a estrela do pop.