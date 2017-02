Sem Pottker, Corinthians descarta novos reforços e espera oportunidades

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove contratações para um novo Corinthians, de Luidy a Jadson, passando por Jô e Gabriel. O clube paulista encerrou nesta quarta-feira (8) a busca por reforços ao desistir da contratação do atacante William Pottker - o fato deu-se depois do jogador ser escalado pela Ponte Preta em jogo da Copa do Brasil. Segundo o técnico Fábio Carille, o grupo corintiano, que conta hoje com 40 jogadores, está definido depois de o clube encerrar oficialmente as buscas por Pottker. O clube, porém, voltaria ao mercado caso veja uma chance de bom negócio. "O Corinthians descartou a chegada dele (Pottker). Só se for uma oportunidade de mercado muito boa. Estamos com o elenco formado", disse o treinador após a vitória corintiana por 1 a 0 sobre a Caldense. Carille ainda disse que dará chance aos três jogadores campeões da Copa SP no último dia 25 (o atacante Carlinhos, o meia Pedrinho e o volante Mantuan). "Vamos dar chances para a base, a partir de amanhã (quinta-feira) o Carlinhos passa a treinar com a gente, vamos dar prioridade à base", afirmou. Contratações para 2017 O Corinthians anunciou a contratação de oito atletas para 2017. O primeiro reforço anunciado pelo clube paulista foi o atacante Luidy, do CRB, ainda em setembro. Semanas depois, a diretoria acertou o retorno do atacante Jô, que estava livre no mercado. Em janeiro, o Corinthians anunciou as contratações o atacante turco Kazim, além do trio de volantes Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos. O setor defensivo foi reforçado com a chegada do zagueiro Pablo, de 25 anos, que defendia o Bordeaux, da França. Além disso, o clube chegou a um acordo com a Ponte Preta para contar com um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro. O fato foi confirmado pelo diretor de futebol Flávio Adauto no último sábado. Nesta segunda-feira, depois de três semanas de negociações, Corinthians e Jadson assinaram contrato de dois anos. O meia de 33 anos, porém, só deve reestrear no começo de março. Custos Dos nove contratados, cinco chegaram ao clube alvinegro sem custos -Jadson e Jô, livres no mercado, receberam luvas- o meia receberá R$ 4 milhões diluídos. Paulo Roberto e Pablo vão defender o time por empréstimo de um ano. Fellipe Bastos, por sua vez, também não tinha vínculo com nenhuma equipe. O Corinthians teve de mexer nos cofres nas outras quatro negociações. O clube pagou multa de R$ 1 milhão ao Coritiba para contar com Kazim. Luidy custou R$ 1,2 milhão. O maior investimento foi Gabriel, que veio por R$ 7 milhões.