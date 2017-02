IPC-S recua em seis capitais na primeira semana de fevereiro, diz FGV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal) recuou em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas entre a última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro. As informações são da Agência Brasil. A maior queda da inflação foi observada em Belo Horizonte: 0,23 ponto percentual, ao recuar de 1,04% na última semana de janeiro para 0,81% na primeira semana de fevereiro. Também tiveram recuos superiores à média nacional, de 0,08 ponto percentual, as cidades de Brasília (0,17 ponto percentual, ao passar de 0,57% para 0,40%), do Rio de Janeiro (0,11 ponto percentual, ao passar de 0,72% para 0,61%) e de Porto Alegre (0,09 ponto percentual, ao passar de 0,53% para 0,44%). Outras cidades com recuo foram São Paulo (0,05 ponto percentual, ao passar de 0,75% para 0,70%) e Salvador (0,01 ponto percentual, ao passar de 0,50% para 0,49%). Por outro lado, Recife foi a única cidade com alta na inflação, ao subir 0,09 ponto percentual, de 0,81% na última semana de janeiro para 0,90% na primeira semana de fevereiro.