Endrah inicia turnê brasileira por Curitiba

(foto: Divulgação)

A banda paulistana Endrah, que faz um violentíssimo crossover de death metal com hardcore, abrirá sua turnê nacional em Curitiba, no dia 28 de abril, no 92 Graus (Manoel Ribas, 108). Acompanham as poderosas Division Hell e True, de Curitiba. O Endrah tem dois álbuns, “Endrah”, de 2006, e “The Culling” de 2009. Lançou o EP “Shot, Shovel Chut Up” no ano passado.

