Governo receia desgaste com 'efeito Lula' sobre Moreira Franco

(foto: Agência Brasil)

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com receio de um novo episódio de desgaste em sua imagem pública, o governo Michel Temer está preocupado com a possibilidade de se repetir com Moreira Franco o ocorrido no ano passado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Palácio do Planalto acredita que consegue reverter nesta quinta-feira (9) a decisão de um juiz federal que, por meio de uma decisão liminar, suspendeu a posse do então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O temor, contudo, é de que novas suspensões sejam concedidas nos próximos dias, causando um constrangimento público para o presidente, o qual negou que a nomeação do aliado tenha como objetivo blindá-lo da Operação Lava Jato. No ano passado, a posse de Lula para o Ministério da Casa Civil foi suspensa no mesmo dia por um juiz federal. Ela foi revertida no dia seguinte, mas, na sequência, novas decisões contra a nomeação do petista foram concedidas, evitando que ele assumisse a função. Para um assessor presidencial, caso o episódio se repita com Moreira, seria melhor que ele abrisse mão do cargo para evitar causar um constrangimento público ao presidente como o enfrentado pela ex-presidente Dilma Rousseff.

No início da noite de quarta-feira (8), por ordem do presidente a AGU (Advocacia-Geral da União) ingressou com recurso da decisão junto ao TRF (Tribunal Regional Federal). O governo federal esperava que os partidos de oposição questionassem a a nomeação do peemedebista, mas não achava que uma decisão liminar fosse concedida rapidamente, há menos de uma semana da posse.

Moreira tratou do tema com a ministra Grace Mendonça, da AGU, e evitou os veículos de imprensa. Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, Romero Jucá (PMDB-RR), que se reuniu com Moreira, ele está tranquilo e seu caso é diferente ao de Lula. "É completamente diferente do caso do Lula, porque Moreira já estava no governo federal exercendo um papel e praticamente com as tratativas de ministro", disse.