Cai liminar que impedia a nomeação do ministro Moreira Franco

09/02/17 às 11:30 - Atualizado às 12:12 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Agência Brasil)

A Advocacia-Geral da União (AGU)) conseguiu derrubar nesta quinta-feira (9) a liminar que suspendia a nomeação de Moreira Franco para ministro da secretaria-geral. Nesta quarta (8), o juiz Eduardo Rocha Penteado, da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou por meio de decisão liminar (provisória), a suspensão da ida de Moreira Franco para o ministério.

A ação com base na qual o juiz decidiu foi apresentada por três cidadãos na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, sob a alegação de “desvio de finalidade” e “ofensa à moralidade”.

Eles argumentam que Moreira Franco foi nomeado pelo presidente Michel Temer, após a homologação da delação premiada da Odebrecht, para ganhar o chamado “foro privilegiado” – direito de ser investigado somente no Supremo Tribunal Federal (STF).

A AGU, no entanto, recorreu da decisão ao presidente do Tribunal Regional Federal da primeira região, sediado em Brasília.