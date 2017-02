Urbs vai multar empresa de transporte coletivo por paralisação

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) multará a empresa de transporte público Araucária Urbana, do consórcio Transbus, pelo não cumprimento das tabelas de horários das linhas que operam em Curitiba. Os funcionários da empresa fizeram paralisação nesta quinta-feira (9), por falta de pagamento de vale-refeição.

A Urbs informa que está em dia com os repasses de pagamentos aos três consórcios de empresas que executam os serviços de transporte público na capital.

No momento, a multa para a empresa Araucária Urbana soma cerca de R$ 57.000,00 e, caso a operação não seja retomada, o valor aumentará de acordo com as tabelas de horários que deixarão de ser cumpridas.