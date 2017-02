Google Transit agora mostra os horários dos ônibus em tempo real

Os passageiros do transporte coletivo de Curitiba contam agora com informações, em tempo real, dos horários de chegada e partida dos ônibus. O serviço Google Transit, que antes mostrava apenas os horários programados pela empresas de transporte, agora acompanha o GPS dos veículos.

Além de detalhes sobre linhas, rotas, quantidade de paradas e distâncias, as atualizações dinâmicas do Google Transit ajudam o passageiro a planejar a viagem no transporte público de maneira eficiente.

As atualizações são disponibilizadas pela Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), empresa que gerencia o sistema de transporte na cidade, e a ENGdB - Engineering do Brasil.

No Google Transit, o passageiro consegue saber ainda se um ônibus está adiantado ou atrasado em relação ao horário padrão. Para usar o serviço, basta acessar o Google Maps, no celular ou no computador, e visualizar a rota nas opções de transporte público.

Com o recurso, o passageiro que estiver no estádio Couto Pereira e quiser chegar de ônibus até a Rodoferroviária, por exemplo, define a rota no Google Maps. Abaixo aparecerá o horário que o ônibus aguardado passará no ponto.

Itibus

Outra ferramenta que ajuda o passageiro do transporte público de Curitiba é o Itibus. Nos celulares android e iphone ou na tela do computador, o Itbus mostra um itinerário com pontos mais próximos e o deslocamento do ônibus em tempo real.

Pelo Itibus é possível consultar o trajeto das linhas de três maneiras: pelo nome da linha de ônibus, pelo nome de ruas ou localização espacial, onde o passageiro seleciona uma área no mapa e aparecem as linhas que circulam nas ruas próximas à região selecionada.

Além do trajeto, são mostrados todos os pontos ao longo do percurso com a descrição do endereço e os horários e ainda é possível saber a exata localização do veículo em seu itinerário com seu prefixo.