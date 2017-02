Tempestade de neve surpreende Nordeste dos EUA e cancela voos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região nordeste dos Estados Unidos se prepara nesta quinta-feira (9) para a chegada de uma tempestade de neve, possivelmente a mais forte deste inverno, segundo os serviços meteorológicos. Segundo a mídia local, mais de 1.500 voos da região foram cancelados e escolas públicas em Nova York, Boston e Filadélfia suspenderam suas aulas. Em nova York, estima-se que cairão entre 20 centímetros e 30 centímetros de neve. As autoridades recomendaram cautela aos motoristas, pois a neve no asfalto aumenta as chances de acidentes de trânsito. Há também o risco de vendavais, inundações costeiras e cortes no fornecimento de energia elétrica. A tempestade de neve pegou muitos dos 60 milhões de habitantes da região de surpresa. Em algumas áreas, o tempo nesta quarta-feira (7) era primaveril, com temperaturas por volta de 15º C.