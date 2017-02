Mattos desembarca na Colômbia para afastar China e fechar com Borja

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Mattos desembarcou em Medellín nesta quinta-feira para acelerar a negociação pela contratação de Miguel Ángel Borja. Além de resolver a pendência sobre os direitos econômicos do atacante do Atlético Nacional, o dirigente quer aproveitar a presença em solo colombiano para afastar o 'fantasma' chinês que ameaça o negócio. O Atlético Nacional recebeu na última quarta uma oferta oficial do futebol chinês. A informação foi publicada pelo blog do jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pela reportagem. O valor ultrapassa a casa dos 25 milhões de dólares [R$ 78 mi], muito acima da proposta palmeirense. O atual campeão da Libertadores tenta convencer Borja a mudar de posição em relação à China. O centroavante de 24 anos descarta a ideia de atuar no Oriente e quer jogar no Palmeiras; inclusive, manifestou publicamente o desejo de atuar no futebol brasileiro. Mesmo com o veto do próprio jogador aos chineses, apesar da proposta muito acima em comparação a do Palmeiras, o clube de Palestra Itália ainda lida com muita cautela o negócio sobre Borja. O poder financeiro da China assusta, e, internamente, a diretoria trata a briga do mercado como uma versão de 'Davi x Golias'. No entanto, há a confiança de que Mattos, pessoalmente na Colômbia, possa chegar a um acordo nos próximos dois dias com o Nacional. O Palmeiras apresentou uma proposta de 11 milhões de dólares [R$ 34 mi] por 70% dos direitos econômicos de Miguel Ángel Borja. O Atlético Nacional, antes da concretização do interesse de um clube chinês na última quarta-feira, pedia este valor por 50%. O campeão brasileiro retomou a conversa pelo centroavante colombiano depois do fechamento da janela de transferências do futebol europeu. Sem ofertas em euros ou libras, o Atlético Nacional aceitou diminuir a pedida pelo jogador e reabriu as conversas com o Palmeiras, que trabalha para viabilizar o negócio com Mattos na Colômbia.