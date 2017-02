Afonso Pena tem novo Cento de Gerenciamento Aeroportuário

(foto: Agência Infraero)

Desde o final de janeiro, os Centros de Gerenciamento Aeroportuário (CGA), de Operações Aeroportuárias (COA) e de Operações de Emergência (COE) do Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais – Afonso Pena (PR) contam com novas instalações. O espaço, de aproximadamente 547 m², é dividido em ambientes destinados a autoridades aeroportuárias, empresas aéreas, além da própria Infraero, localizados dentro de um Centro de Comando e Controle (CCC), com salas para gerenciamento de crise, decisão, negociadores, apoio e arquivo. Atualmente, trabalham nesse centro 48 pessoas, que cuidam para que as operações cotidianas e também situações de emergência do aeroporto sejam equacionadas com eficiência e fluidez.

O CGA de Curitiba conta em sua infraestrutura com monitores de TV e computadores com rede, contemplando cada empresa aérea e órgão público que operam no aeroporto. Os sistemas de monitoramento que operam no aeroporto incluem o STVV (sigla para Sistemas de Televisão de Vigilância), composto pelo aparato de vigilância por meio de câmeras e monitores do sítio aeroportuário, e o EVOP, sistema de disponibilização de avisos e consulta de notificações sobre alterações de fluxo operacional.

A coordenadora do CGA, Flávia Polidoro, comemorou as novas instalações. “Com as novas instalações, a eficiência operacional de nossos processos será ainda maior. A equipe continuará realizando os monitoramentos em tempo real e buscando a excelência na prestação de serviços e no atendimento de qualidade aos passageiros do aeroporto, e de forma cada vez mais integrada”, comentou.

“O ambiente ficou maior e mais agradável. Além disso, o novo espaço tem posicionamento estratégico que permite visão ampla do novo pátio de aeronaves”, pontuou por sua vez Gabriel da Silva Ferraz, agente de aeroporto da Latam.

“A criação do CGA, em 2011, trouxe grande avanço na eficiência operacional do aeroporto e, agora, no novo ambiente, a integração será ainda maior”, afirmou o coordenador de COA, Adriano da Silva Ianz.