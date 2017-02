Começa nesta quinta-feira a agenda 2017 da Operação Serra Segura

(foto: Leandro Cordeiro/ Assessoria)

Os caminhões que trafegarem nesta quinta-feira, 9, pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral, poderão ser vistoriados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em parceria com a concessionária Ecovia, administradora do trecho, a PRF inicia hoje a agenda 2017 da Operação Serra Segura, com o objetivo de fiscalizar as condições mecânicas dos caminhões que trafegam pela rodovia. Somente em 2016, a Serra Segura realizou quatro ações e reteve quase cem caminhões.

A operação organizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal tem como principal objetivo aumentar a segurança viária de quem trafega pela BR-277 e nas PRs 407 e 508. Neste ano, estão programadas 11 ações da Serra Segura. Os motoristas, em cujos veículos são apuradas irregularidades pela equipe técnica, além de terem a viagem interrompida para regularização das mesmas, participam de ação educativa da PRF sobre direção defensiva e direção segura.

“Caminhões que não apresentarem condições de prosseguir viagem a PRF tomara medidas cabíveis previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Nosso interesse e garantir que os usuários trafeguem com segurança nas nossas rodovias” explica o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, Raul Boff.

Na Operação Serra Segura, a abordagem é sempre feita pela PRF, responsável pela parada dos veículos para fiscalização. Mecânicos contratados pela Ecovia são os responsáveis por verificar todos os itens de segurança e as condições mecânicas dos caminhões e apresentam o laudo do veículo para os policiais rodoviários, com informações sobre freios, cambagem, embreagem, pneus e outros itens. Havendo qualquer irregularidade, a PRF realiza as autuações devidas.

Mais informações da Serra Segura e das condições de tráfego na BR-277 estão disponíveis pelo perfil @ecovia do Twitter ou pelo serviço 0800 410 277.